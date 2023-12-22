На Бестужевской улице с 15 мая будет закрыто движение транспорта

В Калининском районе пройдут работы по обновлению дорожного покрытия. В связи с этим с 15 по 16 мая будет закрыто движение транспорта по Бестужевской улице. Речь идет об участке от Лабораторного проспекта до Кондратьевского проспекта.
Объезд: Пискарёвский проспект, проспект Энергетиков, Екатерининский проспект, проспект Маршала Блюхера, Репнинская улица, проспект Мечникова, Кондратьевский проспект, Бестужевская улица, Замшина улица.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей попросили учитывать информацию об ограничениях при планировании маршрута. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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