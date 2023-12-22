На Бестужевской улице с 15 мая будет закрыто движение транспорта

Речь идет об участке от Лабораторного проспекта до Кондратьевского проспекта.

В Калининском районе пройдут работы по обновлению дорожного покрытия. В связи с этим с 15 по 16 мая будет закрыто движение транспорта по Бестужевской улице. Речь идет об участке от Лабораторного проспекта до Кондратьевского проспекта.

Объезд: Пискарёвский проспект, проспект Энергетиков, Екатерининский проспект, проспект Маршала Блюхера, Репнинская улица, проспект Мечникова, Кондратьевский проспект, Бестужевская улица, Замшина улица. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили учитывать информацию об ограничениях при планировании маршрута. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ