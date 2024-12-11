На петербургские улицы могут выйти беспилотные трамваи

Планируется, что трамваи начнут курсировать на семи маршрутах.

На улицы Петербурга могут выйти беспилотные трамваи. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на проект постановления городского правительства.

Первая категория – транспортное средство с водителем-испытателем, а вторая – трамвай с инженером, который не будет им управлять.

Планируется, что беспилотные трамваи начнут курсировать на семи маршрутах. Например, один из них пройдет от пункта технического обслуживания на улице Шаврова через проспект Авиаконструкторов, Стародеревенскую улицу и улицу Оптиков, следующий – от улицы Сердобольской, 2, далее – по Студенческой улице, проспектам Энгельса и Испытателей, улице Ильюшина и до пункта технического обслуживания на улице Шаврова.

Третий маршрут стартует от улицы Грибакиных, 3, и следует по улицам Бабушкина, Рабфаковской, проспекту Обуховской Обороны и Шлиссельбургскому проспекту. Завершится он на улице Дмитрия Устинова.

Ранее на Piter.TV: с 1 февраля маршрут трамвая №41 продлят до станции метро "Сенная площадь"

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)