К декабрю в Петербург прибудут 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом

Аккумулятор позволяет им проехать более 20 километров без подключения к контактной сети.

До конца 2024 года в Петербург прибудут 20 новых троллейбусов модели "СИНАРА-6254" с увеличенным автономным ходом. Об этом рассказали 21 октября в пресс-службе Смольного.

В СПб ГУП "Горэлектротранс" заключили контракт с ООО "Торговый дом СТМ" на приобретение этих транспортных средств. Аккумулятор позволяет им проехать более 20 километров без подключения к контактной сети.

В рамках транспортной реформы продолжается обновление троллейбусного парка. Город закупает инновационные троллейбусы, удобные для всех пассажиров, в том числе с ограничениями по здоровью. Возможность автономного хода троллейбусов особенно востребована в новых районах. Это позволяет обеспечить только что построенные кварталы экологичным транспортом без задействования автобусов. Губернатор Петербурга

Троллейбусы вмещают 85 человек, для 31 из них предусмотрены сидячие места. Салон оснащен USB-слотами для подзарядки мобильных устройств, системами автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, а откидная аппарель делает машины доступными для маломобильных групп населения. Кроме того, предусмотрены система навигации "ГЛОНАСС", беспроводной доступ в интернет, климатические системы, анатомические сидения и автоматические системы пожаротушения. На остановке машина будет "приседать" на ту сторону, где расположены двери.

В городе уже 15 "автономных" маршрутов протяженностью более 126 километров, эксплуатируется свыше 280 таких троллейбусов. До конца 2028 года их станет уже 330.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласть поступят 384 новых автобуса до конца года.

Фото: пресс-служба АО "Синара"