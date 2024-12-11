С 1 февраля маршрут трамвая №41 продлят до станции метро "Сенная площадь"

Маршрут будет обслуживаться двухкабинными трамваями, которые смогут осуществлять разворот с использованием специального трамвайного съезда

В пресс-службе "Горэлектротранса" сообщили о продлении маршрута трамвая №41 в Адмиралтейском районе Петербурга для улучшения транспортного обслуживания пассажиров.

Такое изменение маршрута позволит создать новую транспортную связь между заводом Северная верфь и станцией метро "Сенная площадь", что даст пассажирам возможность улучшить свои маршруты с использованием общественного транспорта.

Маршрут будет обслуживаться двухкабинными трамваями, которые смогут осуществлять разворот с использованием специального трамвайного съезда рядом со станцией метро "Сенная площадь".

С 1 февраля трамваи №41 начнут курсировать по новому маршруту: от конечной остановки "Завод Северная верфь" по улицам Корабельной, Кронштадтской, ул. Новостроек, ул. Маршала Говорова, ул. Трефилева, ул. Калинина, Лифляндская улица, набережная Обводного канала, Старо-Петергофский проспект, Садовая улица до конечной остановки "Сенная площадь".

Ранее мы сообщили о том, что туристический трамвай на Васильевском острове возвращается на постоянную трассу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)