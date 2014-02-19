Туристический трамвай на Васильевском острове возвращается на постоянную трассу

В праздничные дни по маршруту туристического трамвая курсируют проекты #ВолшебныйТрамвай и "Передвижная станция снеговиков" на базе грузового трамвая.

Туристический трамвай на 1-й линии Васильевского острова возвращается на маршрут после завершения ремонта путей, сообщает сегодня пресс-служба "Горэлектротранс".

Трамвай будет отправляться ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 от экспозицииционно-выставочного комплекса ГЭТ на Среднем проспекте В.О., 77, и совершать полуторачасовую экскурсию по маршруту: линии Васильевского острова, Тучковский мост, проспекты Добролюбова и Кронверкский, улицы Куйбышева, Сампсониевский мост, улицы Боткинская и Академика Лебедева, Литейный мост, Литейный проспект, улицы Инженерная и Садовая, Троицкий мост, Кронверкский проспект и до Среднего проспекта В.О., 77.

В праздничные дни по маршруту туристического трамвая курсируют проекты #ВолшебныйТрамвай и "Передвижная станция снеговиков" на базе грузового трамвая. "Передвижная станция снеговиков" работает с 16:00 до 22:00 в центре города. Прокатиться на новогоднем грузовом трамвае невозможно, но доступны поездки на трехсекционных трамваях "Светлячка" с новогодними украшениями, работающих на маршрутах № 60 и 100.

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Фото: Telegram / Горэлектротранс