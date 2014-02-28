В Петербурге хотят до 2026 года разработать полностью беспилотный трамвай

Одновременно, с этим будет формироваться новая профессия – бортинженера.

Петербургский Горэлектротранс подписал соглашение с разработчиком искусственного интеллекта Cognitive Pilot и производителем подвижного состава ПК "Транспортные системы". Документ ставит целью разработку и внедрение беспилотного трамвая на территории города к 2026 году.

Предполагается, что система автопилотирования будет повышать уровень своего интеллекта, увеличивая набор функций. У водителя при этом будет оставаться роль контролера и право вмешиваться в управление. Одновременно, с этим будет формироваться новая профессия – бортинженера.

Сейчас на петербургских трамваях уже работает система активной помощи водителю. Искусственный интеллект позволил минимизировать заторы, сократить время ожидания трамваев на 5-10%. Также благодаря ИИ трамваи двигаются без резких рывков и торможений.

Фото: Piter.tv