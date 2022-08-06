В Петербурге ещё 82 трамвая оснастили автопилотом с искусственным интеллектом

К данному моменту умные трамваи с установленной системой помощи водителю прошли на маршруте №24 более 50 тысяч километров.

В Петербурге за год 82 трамвая оснастили системой автопилотирования с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в компании-разработчика Cognitive Pilot.

К данному моменту умные трамваи с установленной системой помощи водителю прошли на маршруте №24 более 50 тысяч километров, уточнили в СПб ГУП "Горэлектротранс". Также все новые серийные трамваи, поступающие в Петербург с 2022 года по техзаданию предприятия, оснащаются новой системой, и робот фактически участвует в управлении трамваем.

Искусственный интеллект позволил минимизировать заторы, сократить время ожидания трамваев на 5-10%. Также благодаря ИИ трамваи двигаются без резких рывков и торможений. Кроме того, контроль скоростного режима позволяет сохранять рельсовую инфраструктуру.

Ранее стали известны приоритетные новые трамвайные маршруты. В число приоритетных вошли трамвайные маршруты Колпино — Шушары и Рыбацкое — Колпино, а также направления к ЖК "Цветной город" и ЖК "Балтийская жемчужина".

Фото: Piter.tv