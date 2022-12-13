В список приоритетных включили трамвайные маршруты в Колпино и в "Балтийскую Жемчужину"

В число приоритетных вошли трамвайные маршруты Колпино — Шушары и Рыбацкое — Колпино, а также направления к ЖК "Цветной город" и ЖК "Балтийская жемчужина".

Стали известны приоритетные новые трамвайные маршруты. Их определили на совещании в петербургском комитете по транспорту, пишет "Фонтанка" 13 апреля.

В число приоритетных вошли трамвайные маршруты Колпино — Шушары и Рыбацкое — Колпино, а также направления к ЖК "Цветной город" и ЖК "Балтийская жемчужина". Также одобрили возвращение трамвайных путей на участок Пискаревского проспекта, с которого они были сняты более 15 лет назад. При этом отмечается, что это не относится к Литейному проспекту. Там сохранились пути, но трамвай запускать не намерены.

Ранее в Петербурге 17-летний подросток попал в реанимацию из-за отправления психотропными веществами. Подросток нигде не учится, не работает, живёт с матерью. Состоит на учете в ОДН.

Фото: Piter.tv

