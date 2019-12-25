Джен Псаки подтвердила, что Байден поддерживает развитие Космических сил США.

В Белом доме заявили, что США продолжат работу над Космическими силами. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написала пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки.

Мы ожидаем продолжения работы над Космическими силами США и приглашаем членов команды присоединиться к нам в конференц-зале в любое время и поделиться новостями о проводимой ими важной работе Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Пентагон создал Космические войска после соответствующего распоряжения от 18 июня 2018 года, которое дал действующий в то время президент Дональд Трамп. Политик счел, что такие силы должны являться полноценным видом вооруженных сил Америки. Журналисты из издания The Hill уточнили, что представители законодательных органов из обеих партий считают, что Космические силы нужны США для того, чтобы уделять достаточное внимание противостоянию с Россией и Китаем в космическом пространстве.

В Конгрессе США обвинили Трампа в "предательстве исторического масштаба".

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