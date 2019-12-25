Псаки заявила, что в Белом доме не скучают по твитам Трампа

В Белом доме прокомментировали заморозку аккаунта бывшего президента США в Twitter.

Джен Псаки заявила, что в Белом доме не скучают по твитам Дональда Трампа. Об этом пресс-секретарь администрации президента Джо Байдена сообщила журналистам на пресс-конференции.

Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница ответила на вопрос местных СМИ о том, поддерживает ли новый глава государства решение руководства социальных сетей навсегда заморозить личный аккаунт Трампа. По словам Псаки, это решение принимает сам Twitter. Она уточнила, что ранее Джо Байден не раз негативно отзывался о том, что соцсети не ограничивают на своих платформах "полные ненависти высказывания".

Напомним, что Twitter заблокировал Дональда Трампа после того, как 6 января толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия. По мнению руководства соцсети, высказывания политика через их платформу "создают риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

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