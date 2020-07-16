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Байден призвал Путина к освобождению Навального

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Призыв к освобождению оппозиционера прозвучал в рамках телефонного разговора президентов США и России.

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал освободить оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит "РИА Новости".

Псаки не сообщила дополнительные детали состоявшегося ранее на этой неделе разговора двух лидеров. Также она не рассказала о реакции Путина на обращение Байдена по Навальному. Однако пресс-секретарь Белого дома напомнила, что ее команда публично призывала к свободе российского оппозиционера на протяжении последних недель.

Ранее Захарова рассказала об ответах Германии на запросы по анализам Навального

Видео: YouTube / NowThis News

 

Теги: алексей навальный, владимир путин, джо байден, президент россии, президент сша, телефонные разговоры
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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