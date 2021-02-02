В Конгрессе США обвинили Трампа в "предательстве исторического масштаба"

На него также возложили ответственность за "хаос" у Капитолия.

В Конгрессе США обвинили экс-президента страны Дональда Трампа в "предательстве исторического масштаба". Об этом сообщает The Washington Post.

В широком заявлении об импичменте бывшему американскому лидеру, который подготовили члены Демократической партии, уточняется, что подобные меры обезопасят избирательную систему.

По мнению демократов, "Трамп атаковал сам избирательный процесс, который необходимо защитить от него". На него также возложили ответственность за "хаос", устроенный его сторонниками у Капитолия 6 января.

Кроме того, представители палаты Конгресса США отказались считать неконституционным процесс импичмента Трампу по окончании срока его президентства.

Ранее Псаки заявила, что в Белом доме не скучают по твитам Трампа.

Видео: YouTube / CNBC Television