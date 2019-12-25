Летняя Олимпиада в Токио будет проведена без иностранных болельщиков

Летняя Олимпиада и Паралимпиада в Токио будет проведена без иностранных болельщиков. Об этом стало известно местным журналистам по итогам онлайн-встречи руководства соревнований, проведенной в трехстороннем формате. Эксперты уточнили, что окончательное решение о наличии каких-либо ограничений по присутствию японских зрителей на соревнованиях будет принято не раньше апреля текущего года.
Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии
Тамаё Марукава, министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии
Министр уточнила, что организаторы Олимпийских игр в Токио намерены возместить болельщикам средства, которые они потратили на покупку билетов.
В Белом доме перепутали летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине.
Фото: Pixabay.com
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