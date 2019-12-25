Сборная России рассчитывает попасть в тройку лучших в медальном зачете ОИ-2020

Олег Матыцин назвал задачи российских спортсменов на Олимпиаде в Японии.

Сборная России рассчитывает попасть в тройку лучших в медальном зачете Олимпиады-2020 (которая перенесена на лето 2021 года из-за коронавирусной пандемии). Глава Минспорта Олег Матыцин в эфире программы "Прямой разговор с министром" на телеканале "Матч Страна" рассказал о стремлении российских спортсменов получить одно из основных мест в общекомандном зачете.

Задача всегда амбициозна, но нужно понимать, что нынешние условия, пандемия и санкции, прежде всего в легкой атлетике, могут скорректировать эти планы. Мы не получили право выступать в футболе, бейсболе, хоккее на траве. В остальных видах спорта, надеюсь, мы будем представлены Олег Матыцин, глава Минспорта России

Эксперт уточнил, что надеется на то, что российские спортсмены завоюют максимальное число лицензий для выступления на Олимпийских играх в Японии. Основной задачей Минспорта на данный момент является обеспечение тренировочного процесса и реализацию единого календарного плана.

Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате.

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