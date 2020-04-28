Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить

Из-за эпидемии коронавируса Игры перенесли на лето следующего года.

Глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори в интервью изданию Nikkan Sports рассказал о возможной отмене Летних Олимпийских игр, которые должны были пройти этим летом в столице Японии.

Если Игры не пройдут в 2021 году, то другого переноса не будет. В прошлом Олимпиаду отменяли из-за войны, но в этот раз мы сражаемся с невидимым врагом. Соревнования будут проведены, если к следующему году мы победим коронавирус. Если такое случится, то эти Игры станут еще более ценными. Есиро Мори, глава оргкомитета "Токио-2020"

Напомним, 24 марта было принято решение перенести Олимпаду-2020 в Токио на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования должны были пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее была информация, что Олимпиада-2020 может не состояться в следующем году.

Видео: YouTube / NBC Sports