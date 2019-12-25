Олимпиада-2020 может не состояться в следующем году из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения инфекции соревнования перенесли на следующее лето.

Исполнительный директор оргкомитета Летних Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса и возможностью провести соревнования летом 2021 года.

"Не думаю, что кто-то сможет сказать, будет ли установлен контроль над пандемией коронавируса до июля следующего года. Мы приняли решение отложить Игры на один год. Все, что сейчас можно сделать - это усердно работать над подготовкой к Олимпиаде. Но мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет победить кризис коронавируса", - приводит слова Муто агентство Associated Press.

Напомним, 24 марта было принято решение перенести Олимпаду-2020 в Токио на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования должны были пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет согласовал новую дату открытия Олимпиады в Токио.

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