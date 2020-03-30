МОК согласовал новую дату открытия Олимпиады в Токио

Из-за эпидемии коронавируса соревнования перенесли на лето 2021 года.

Как стало известно телерадиокомпании NHK, Международный олимпийский комитет и правительство Японии договорились о дате открытия Летних Олимпийских игр в Токио.

По данным источника, Игры стартуют 23 июля 2021 года. Также была названа дата открытия Паралимпийских игр в столице Японии - 24 июля 2021 года. На данный момент МОК не выступал с официальным заявлением на эту тему.

Напомним, 24 марта было принято решение перенести Олимпаду-2020 в Токио на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

Ранее бывшая гимнастка Светлана Хоркина сравнивал перенос Игр с божьим наказанием.

Видео: YouTube / NBC Sports