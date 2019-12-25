Daily Telegraph отреагировало на слова Светланы Хоркиной о переносе Олимпиады-2020

За свою теорию заговора она бы получила медаль.

Австралийское издание Daily Telegraph опубликовало материал, в котором обсуждали слова двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Ранее бывшая гимнастка сравнила перенос Летних Олимпийских игр в Токио с божьим наказанием за остранение российских атлетов от участия в них.

"Если бы золотые медали вручались за самые дурацкие теории заговора, русская гимнастка Светлана Хоркина стояла бы сейчас на первой ступеньке пьедестала", - написали в материале издания.

9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA - прим.) отстранило Россию на четыре года от участия в Олимпийских играх и на чемпионатах мира. Российские атлеты могут получить право участвовать в них, если смогут доказать свою непричастность к употреблению допинга. При этом они смогут выступать только под нейтральным флагом.

Напомним, что в Токио не будут менять название Олимпиады-2020.

Фото: olympic.ru