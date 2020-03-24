Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием

Она считает, что не стоило обижать российских спортсменов.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о переносе Летней Олимпиады в Токио на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.

"На мой взгляд, все это произошло по одной причине: нельзя было обижать Россию и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. Я считаю, это божье наказание. Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за все хорошее" - приводит слова Хоркиной издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA - прим.) отстранило Россию на четыре года от участия в Олимпийских игр и на чемпионатах мира. Российские атлеты могут получить право участвовать в них, если смогут доказать свою непричастность к употреблению допинга. При этом они смогут выступать только под нейтрайльным флагом.

Ранее стало известно, что в Токио не будут менять название Олимпиады-2020

Видео: YouTube / Olympic