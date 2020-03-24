В Токио не будут менять название Олимпиады-2020, несмотря на перенос

Об этом заявила губернатор города Юрико Коикэ.

Губернатор Токио Юрико Коикэ в прямом эфире телеканала NHK заявила о том, что название Летних Олимпийских игр-2020 останется прежним, несмотря на перенос.

"Что касается названия Игр, то оно останется прежним - "Токио-2020". Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом" - сказала Коикэ.

Напомним, сегодня Международный олимпийский коммитет (МОК - прим.) официально объявил о переносе Летней Олимпиады в Токио на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее стало известно, что УЕФА не будет менять название Евро-2020 после переноса турнира.

Фото: olympic.org