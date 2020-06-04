Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате

Речь идет о сокращении зрителей и участников Игр.

Правительство Японии совместно с оргкомитетом Олимпиады-2020 рассматривает вариант проведения Летних Олимпийских игр в Токио в упрощенном формате из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила губернатор города Юрико Коикэ в интервью изданию The Yomiuri Shimbun.

По ее словам, власти страны намерены провести Игры с сокращением числа участников церемоний открытия и закрытия. Также планируют уменьшить количество зрителей на трибунах.

Мы бы хотели рационализировать и упростить формат, так как вирус распространяется в течение долгого времени. Для этого необходимо получить понимание жителей Токио. Юрико Коикэ, губернатор Токио

Напомним, 24 марта было принято решение перенести Олимпаду-2020 в Токио на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования должны были пройти в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить, если она не пройдет в следующем году.

Видео: YouTube / CNN