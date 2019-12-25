США захотели обсудить бойкот Олимпиады в Китае. Об этом на ежедневном брифинге во внешнеполитическом ведомстве сообщил журналистам официальный представитель Нед Прайс. Он ответил на вопрос корреспондента о том, планирует ли Вашингтон вместе с иностранными партнерами и союзниками отказаться от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут на территории КНР.
Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров.
Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США
Чиновник пояснил, что данный вопрос находится в повестке дня. При этом США готовы вести тесные переговоры со странами на этот счет. Эксперт напомнил, что Китай ответственен за серьезные нарушения прав человека, включая ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Напомним, что зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года.
Фото: Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все