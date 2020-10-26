Ирландский гимнаст протестировал антисекс-кровать в Токио

В МОК надеются, что спортсмены не станут заниматься "ненужными физическими контактами" в условиях пандемии на таких кроватях.

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан протестировал специальную кровать из олимпийской деревни в Токио, созданную из картона, на которой, по словам разработчиков, будет невозможно заниматься сексом.

Видео с тест-драйвом кровати ирландец опубликовал в своем микроблоге в Twitter. На камеру он выполнил на предмете мебели несколько прыжков. Однако после испытаний кровать не сломалась.

Антисекс-кровати действительно сделаны из картона. Говорят, они ломаются от резких движений - это фейк. Рис Маккленахан, ирландский гимнаст

Основание кроватей сделано из переработанного картона, а матрасы - из пластика. Они рассчитаны только на одного человека. Кроме того, на кроватях не рекомендуется прыгать. Решение об установке такой мебели принял МОК. В комитете надеются, что олимпийцы не станут заниматься сексом и другими "ненужными физическими контактами" в условиях пандемии COVID-19.

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Видео и фото: Telegram / Life Shot