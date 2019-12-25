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4-летняя девочка оказалась в реанимации после падения с двухъярусной кровати на Хошимина
Сегодня, 12:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

4-летняя девочка оказалась в реанимации после падения с двухъярусной кровати на Хошимина

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Ребенка доставили в больницу через сутки после падения.

Врачи реанимируют 4-летнюю девочку, пострадавшую при падении с двухъярусной кровати в квартире на улице Хошимина. Об этом рассказала "Фонтанка".

Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, отмечаются очаги контузии. Девочка находится в реанимационном отделении.

Она упала с кровати за сутки до госпитализации.

Также под Петербургом погиб четырехмесячный мальчик, упавший с дивана.

Фото: unsplash (Marcus Loke)

Теги: дети, кровать, падение, улица хошимина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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