4-летняя девочка оказалась в реанимации после падения с двухъярусной кровати на Хошимина

Ребенка доставили в больницу через сутки после падения.

Врачи реанимируют 4-летнюю девочку, пострадавшую при падении с двухъярусной кровати в квартире на улице Хошимина. Об этом рассказала "Фонтанка".

Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, отмечаются очаги контузии. Девочка находится в реанимационном отделении.

Она упала с кровати за сутки до госпитализации.

Также под Петербургом погиб четырехмесячный мальчик, упавший с дивана.

Фото: unsplash (Marcus Loke)