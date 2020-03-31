Гражданина Узбекистана арестовали за изнасилование на олимпийском стадионе в Токио

Пострадавшая имеет отношение к проведению Игр.

Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании женщины на Олимпийском стадионе в Токио. Об этом информирует японское информационное агентство Kyodo.

Согласно данным СМИ, потерпевшая имеет отношение к проведению Олимпийских игр. Задержанный является студентом. Он осуществлял свою деятельность в компании, которая обеспечивает едой журналистов в течение спортивных мероприятий.

Напомним, Олимпиада-2020 в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 ее были вынуждены перенести. Теперь она должна пройти в текущем году с 23 июля по 8 августа. Спортивные мероприятия пройдут без зарубежных болельщиков и местных жителей.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом.

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