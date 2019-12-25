В Японии назвали возможную причину смерти россиянки в Осаке

Полиция не исключает, что к трагедии привело предварительное избиение женщины, из-за которого она не могла двигаться.

Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японском городе Осака стал тепловой удар. Соответствующее заявление сделал местный телеканал MBS со ссылкой на материалы следственных органов. Журналисты отметили, что ссылаются на данные, полученные от полиции. Вскрытие показало, что женщина могла скончаться утром 26 июня.

Причиной смерти стал тепловой удар. Однако, учитывая наличие множественных травм на лице госпожи Ито и оборонительных ран на ее правой руке, полиция не исключает, что она могла умереть от теплового удара после того, как ее избили и она не могла двигаться, поэтому дело также расследуется как убийство. сообщение японского телеканала

Полиция района, в котором проживала погибшая россиянка, сообщила журналистам "РИА Новостей" о том, что отказываются комментировать публикацию СМИ. Ранее местное новостное агентство "Киодо" написало о том, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Женщину нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире. За помощью к правоохранителям обратился через своих друзей супруг жертвы, который проживает отдельно. Мужчина объяснил, что пришел к жене после того, как не мог связаться с ней на протяжении нескольких дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, а входная дверь в помещение оказалась заперта.

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Фото: pxhere.com