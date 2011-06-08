Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 91 кг

В финале он сразится против бразильского или кубинского спортсмена.

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал летней Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 кг. В полуфинальном соревновании мужчина победил в бою представителя Новой Зеландии Дэвида Ньику. Противостояние завершилось с результатом 4:1. В следующий раз россиянин выступит против победителя поединка между бразильцем Абнером Тейшейрой и кубинцем Хулио Ла Крузом.

Встреча за третье место регламентом МОК не предусмотрена, поэтому Ньика стал бронзовым призером Олимпиады в Японии. В рамках 1/8 финала турнира марокканец Юнесс Баалла пытался укусить новозеландца за ухо. Спортсмену не удалось нанести оппоненту травму. Провинившегося дисквалифицировали.

Напомним, что Муслиму Гаджимагомедову 24 года. Он является чемпионом мира 2019 года, а также серебряным призером чемпионата Европы в 2017 году и победителем Европейских игр в 2019 году. Ранее россиянин Габил Мамедов проиграл американцу Кейшону Дэвису в четвертьфинале поединка в категории до 63 килограммов.

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