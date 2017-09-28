Боксеры заслужили выступать под эгидой честной федерации, заявили в МОК

Томас БАх оценил ситуацию с IBA.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на внеочередной сессии МОК заявил журналистам о том, что МОК имеет проблемы с Международной ассоциацией бокса (IBA) из-за его руководства. Однако эксперт считает, что атлеты заслуживают права соревноваться под эгидой федерации, которая проповедует принципы честности и прозрачности. Томас Бах полагает, что у МОК нет никаких проблем с видом спорта и самими спортсменами.

Во всех странах мира бокс играет важную социальную роль. Если бы у нас были проблемы с боксерами, то не проводили бы соревнования в Токио, потому что IBA уже была отстранена. Но, к сожалению, мы видим, что у нас есть серьезные проблемы с IBA из-за его руководства. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что исполнительный комитет МОК 7 июня рекомендовал профильной сессии комитета не возвращать признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Этот совет связан с тем, что данная ассоциация не выполнила необходимые условия, обозначенные МОК в декабре 2021 года.

МОК будет сотрудничать с Макроном по вопросу допуска россиян до Олимпиады.

Фото и видео: YouTube / IOC Media

