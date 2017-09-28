МОК будет сотрудничать с Макроном по вопросу допуска россиян до Олимпиады

Томас Бах рассказал об обсуждении ситуации с допуском на саммите G7.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на внеочередной сессии МОК с журналистами о том, что он лично и французский лидер Эммануэль Макрон договорились сотрудничать по вопросу допуска российских и белорусских атлетов до Олимпийских игр в Париже. При этом в конце марта 2023 года исполнительный комитет рекомендовал странам допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако МОК отложил решение по допуску кандидатов из этих стран до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Эксперт заметил, что может назвать последним хорошим примером по теме саммит G7 ("Большой семерки"), на котором представители ведущих стран мира высказались в поддержку рекомендаций МОК. Томас Бах добавил, что на мероприятии присутствовали представители государств, которые примут у себя ближайшие три Олимпиады. Делегаты заявили о том, что россияне и белорусы ни при каких условиях не могут быть представлены на Играх как представители своих стран.

Две недели назад я встречался с Макроном, мы договорились сотрудничать в том числе в вопросе допуска россиян и белорусов, но исключительно в нейтральном статусе Томас Бах, глава МОК

Бах осудил решение Украины о запрете соревноваться с россиянами.

Фото и видео: YouTube / IOC Media