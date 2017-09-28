Бах осудил решение Украины о запрете соревноваться с россиянами

Глава МОК не понимает решение Минспорта Украины

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил журналистам на внеочередной сессии МОК о том, что не понимает украинское правительство, которое приняло решение о неучастии атлетов страны в турнирах, в которых также будут задействованы россияне и белорусы. По мнению главы МОК, такая деятельность со стороны киевского режима лишает украинских спортсменов возможностей по отбору на Олимпийские Игры в 2024 году. Он не понимает,почему в большом теннисе украинцы могут соперничать с россиянами и белорусами, а в настольном - уже нет.

Что касается украинских спортсменов, то они отсутствовали на тех же турнирах по дзюдо и тхэквондо. Их не допустило собственное же правительство, на них наложили санкции свои же. Я категорически не могу это понять. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что украинское министерство молодежи и спорта на официальном сайте опубликовало приказ, по которому запрещает своим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Позже появилась обновленная редакция документа, в которой формулировка "запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии" изменена на высказывание "не командировать официальные делегации…".В МОК заявили, что решение по допуску России на Олимпиаду не будет легким.

Бах обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования.

Фото и видео: YouTube / IOC Media