Бах обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования

Глава МОК оценил проведение Игр Дружбы.

Российское правительство обвиняет Международный олимпийский комитет в несоблюдении политической нейтральности, но при этом якобы самостоятельно собирается организовать политизированные соревнования. Соответствующее заявление в рамках выступления на внеочередной сессии МОК сделал президент Томас Бах. Он прокомментировал слова секретаря совета по спорту при российском лидере Марата Филиппова, который со ссылкой на главу государства сообщил публично о том, что Москвой принято решение провести в сентябре 2024 года Игры Дружбы. Эксперт подчеркнул, что речь не идет об альтернативе Олимпийским играм.

Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования. Томас Бах, глава МОК

В МОК заявили, что решение по допуску России на Олимпиаду не будет легким.

Фото и видео: YouTube / IOC Media