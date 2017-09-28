В МОК заявили, что решение по допуску России на Олимпиаду не будет легким

Томас Бах рассказал, что в политике "все сложно".

Решение Международного олимпийского комитет по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже не будет легким, но в политике так и не бывает. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал глава МОК Томас Бах. Эксперт заметил, что ответ экспертов будет прозрачным, так как речь идет о компасе-ценностях, которые отражены в рекомендациях.

Только наивные верят, что так бывает. Мы осуждаем СВО с первого дня и действия российского и белорусского правительства. Но мир не черный или белый. МОК попал в ситуацию между двумя враждующими сторонами. Томас Бах, глава МОК

МОК проводит проверку в отношении Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева.

Фото и видео: YouTube / IOC Media