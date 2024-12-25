Всероссийские соревнования по велогонкам состоятся в Петербурге с 7 по 10 января

Посещение велотрека для зрителей бесплатное.

С 7 по 10 января в Петербурге на велотреке "Локосфинкс" пройдут Всероссийские соревнования, чемпионат, кубок и первенство страны по велосипедному спорту "Трек".

Как рассказал в своём Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, параллельно состоятся и региональные турниры, где участники будут соревноваться в гонке на 200 метров с места и командном спринте. Утренние сессии начнутся в 10:30, а вечерние — в 16:30.

Посещение велотрека для зрителей бесплатное. Также трансляция соревнований будет доступна на сайте Velotv.ru.

Ранее мы сообщили о том, что свыше спортивных мероприятий ста ждут петербуржцев в новогодние каникулы.

Фото: Telegram / Комитет по физической культуре и спорту