Свыше спортивных мероприятий ста ждут петербуржцев в новогодние каникулы

В каждом районе будут организованы разнообразные спортивные события, доступные для участия всем категориям населения

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объявил в своем Telegram-канале, что в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья в городе состоится свыше 110 различных мероприятий.

Декада проводится ежегодно в период новогодних и рождественских праздников, с 1 по 8 января. В каждом районе будут организованы разнообразные спортивные события, доступные для участия всем категориям населения.

Пиотровский порекомендовал несколько интересных событий: 6 января в 11:00 на Открытом стадионе имени Бориса Шилкова пройдет турнир по хоккею на валенках на Кубок губернатора Санкт-Петербурга. Кроме того, если погодные условия позволят, откроется лыжная трасса в Приморском парке Победы. Это отличный шанс насладиться активным отдыхом на свежем воздухе, получить заряд бодрости и улучшить физическую форму. При желании можно воспользоваться услугами опытных инструкторов.

Ранее мы сообщили о том, что актеры спектакля "Петр I" Театра музкомедии удостоились премии правительства РФ.

Фото: Telegram / Пиотровский Online