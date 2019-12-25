Актеры спектакля "Петр I" Театра музкомедии удостоились премии правительства РФ

Ранее спектакль завоевал Высшую театральную награду Санкт-Петербурга "Золотой софит" в категории "Лучший спектакль в жанре оперетты и мюзикла".

Спектакль "Пётр I" Театра музыкальной комедии отмечен премией правительства РФ в области культуры, как объявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что в текущем году постановка была награждена премией правительства Петербурга "За выдающиеся достижения в области музыкально-сценического искусства". Кроме того, он напомнил, что ранее спектакль "Пётр I" завоевал Высшую театральную награду Санкт-Петербурга "Золотой софит" в категории "Лучший спектакль в жанре оперетты и мюзикла".

Исполнительница роли Софьи Агата Вавилова стала обладательницей награды в номинации "Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле", а художник-постановщик Вячеслав Окунев – в номинации "Лучшая работа художника в музыкальном театре". В нынешнем году актёр Александр Суханов, сыгравший Досифея, получил "Золотую маску" в категории "Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана".

Ранее мы сообщили о том, что Путин наградил Михаила Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством".

Фото: Telegram / Пиотровский Online