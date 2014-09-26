Путин наградил Михаила Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин в рамках визита в СЗФО посетил Государственный Эрмитаж. В торжественной обстановке глава поздравил директора музея Михаила Пиотровского с недавним юбилеем и вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, – сообщили в пресс-службе Смольного.
Прежде всего ещё раз поздравляю Вас с юбилеем и рад возможности сделать это лично. Особенно приятно здесь, в стенах Государственного Эрмитажа, вручить Вам орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Теперь Вы стали полным кавалером этого ордена – ещё раз хочу Вас поздравить. И, безусловно, это символ признания Вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранение её богатейшего наследия.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
В свою очередь губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что глава Эрмитажа олицетворяет собой подвижническое служение людям, городу и России. По мнению градоначальника, Михаил Пиотровский является настоящим патриотом своей страны, который бережно сохраняет культурное и духовное наследие государства.
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Фото: Администрация Санкт-Петербурга
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