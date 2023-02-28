Здание Киновиевского ультрамаринового завода Г. И. Веге на Октябрьской набережной признано памятником

Георгий Веге основал ультрамариновый завод в 1878 году на участке, который принадлежал Александро-Невской лавре. Это предприятие стало первым и единственным ультрамариновым заводом в России.

Производственное здание Киновиевского ультрамаринового завода Г. И. Веге на Октябрьской набережной, 38, в Петербурге получило статус памятника регионального значения.

Георгий Веге основал ультрамариновый завод в 1878 году на участке, который принадлежал Александро-Невской лавре. Это предприятие стало первым и единственным ультрамариновым заводом в России.

Как сообщает пресс-служба КГИОП, здание было возведено во второй половине XIX века, а дымовая труба появилась в 1886 году. Между 1902 и 1914 годами к северо-восточному крылу здания был добавлен новый кирпичный корпус, разработанный архитектором К онстантином Фейерейзеном.

В 1920 году Киновиевский ультрамариновый завод Г. И. Веге был национализирован решением Совета народных комиссаров и передан химической секции Петроградского совета народного хозяйства. Во время Первой мировой войны завод утратил двухэтажный корпус для влажных мельниц, построенный в 1889 году, один из поперечных корпусов и пять дымовых труб.

В 2023 году КГИОП утвердил проект реставрации и адаптации здания для современных нужд.

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Фото: КГИОП