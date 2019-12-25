Комплекс зданий бактериологической лаборатории ветеринарного управления МВД стал памятником

В настоящее время здания используются Санкт-Петербургским государственным университетом ветеринарной медицины.

Комплекс зданий бактериологической лаборатории ветеринарного управления МВД на Московском проспекте, дом 99, включён в список региональных исторических памятников. Эти постройки были возведены в 1905 году по проекту архитектора Александра Монтага для ветеринарной лаборатории при ветеринарном управлении МВД. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга (КГИОП).

Лаборатория была основана в 1898 году и специализировалась на разработке способов борьбы с инфекциями, создании вакцин и решении научных задач. Это был первый в городе архитектурный ансамбль, предназначенный для размещения ветеринарной лаборатории.

До нашего времени сохранился оригинальный облик и функциональные особенности комплекса. В настоящее время здания используются Санкт-Петербургским государственным университетом ветеринарной медицины. Главное здание используется для образовательных целей, а в двух других расположены учебные аудитории, административные и хозяйственные помещения, а также лаборатории.

Ранее стало известно, как будет выглядеть мемориал в честь Ленинградской битвы.

Фото: КГИОП