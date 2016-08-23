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Стало известно, как будет выглядеть мемориал в честь Ленинградской битвы
Сегодня, 18:20
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Стало известно, как будет выглядеть мемориал в честь Ленинградской битвы

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На конкурс проектов памятника было подано 12 заявок.

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса на проект памятника, посвященного событиям Ленинградской битвы. Лучший работой был признан проект компании "Intercolumnium". Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Проект предполагает создание мемориала с линейным парковым ансамблем из шести аллей Славы и площади Ленинградской битвы, которые лучами устремляются к центральной композиции – мемориалу "Ленинградской битве".

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

По задумке авторов, суть концепции памятника заключается в стремлении передать эмоциональную сторону восприятия событий Великой Отечественной войны. Каждая форма и элемент благоустройства мемориала, по мысли создателей, должен взывать к эмоциям посетителя.

Ранее председатель КГИОП рассказал, когда на Адмиралтейскую набережную вернутся львы.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Теги: интерколумниум, ленинградская битва, мемориал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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