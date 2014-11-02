Председатель КГИОП рассказал, когда на Адмиралтейскую набережную вернутся львы

А также о судьбе бронзовых быков с мясокомбината "Самсон" и планах по сохранению советской архитектуры.

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов поделился с "Петербургским дневником" информацией о возвращении львов на Адмиралтейскую набережную, судьбе бронзовых быков с мясокомбината "Самсон" и планах по сохранению советской архитектуры.

На вопрос о приоритетных задачах на посту председателя комитета, Михайлов подчеркнул важность сохранения и развития существующих традиций КГИОП, включая совместную работу над объектами культурного наследия, проведение технических учений и субботников, участие в конференциях и семинарах, а также публикацию научных статей и книг. Он отметил значимость подготовки молодых специалистов и воспитания нового поколения профессионалов в области охраны культурного наследия.

Что касается возвращения львов на Адмиралтейскую набережную, Михайлов сообщил, что реставрационные работы завершены, и скоро львы займут своё привычное место.

По поводу скульптур быков с территории бывшего мясокомбината "Самсон", Михайлов заявил, что они были спасены от вандализма и уже прошли реставрацию. Вопрос о возвращении их на историческое место, к бывшему Скотопригонному двору на Обводном канале, находится на стадии обсуждения. Историко-культурная экспертиза завершена, и комитет готовит пакет документов для Министерства культуры.

Ранее мы сообщили о том, что дом статского советника Соловейчика на улице Пестеля признан памятником.

Фото: wikipedia.org (AndreyA)