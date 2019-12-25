Дом статского советника Соловейчика на улице Пестеля признан памятником

Здание было возведено в 1911 году по проекту архитектора Мариана Лялевича.

Дом статского советника Михаила Соловейчика, расположенный на улице Пестеля, 7, признан региональным памятником архитектуры, сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Здание было возведено в 1911 году по проекту архитектора Мариана Лялевича. Нижние этажи оформлены в виде большой аркады, состоящей из одинаковых арок, поддерживаемых колоннами. Центральная часть фасада выделена портиком композитного ордера, который берет свое начало в древнеримской архитектуре.

На протяжении XX века в этом доме проживали известные деятели искусства и культуры, среди которых актриса Елена Грановская, актер Виталий Полицеймако, Герой Советского Союза Виктор Лягин, актер Петр Соболевский, актриса Нина Казаринова и театральный художник Георгий Мосеев.

Ранее суд обязал Мариинский театр восстановить дом Лермонтова на Садовой.

Фото: пресс-служба КГИОП