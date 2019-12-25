Суд обязал Мариинский театр восстановить дом Лермонтова на Садовой

Проект реставрации был подготовлен и опубликован на сайте КГИОП.

Мариинский театр обязан провести реставрационные работы в здании, где некогда проживал Михаил Лермонтов, согласно постановлению суда. Дом расположен по адресу: Садовая улица, 61, сообщает "ДП".

Здание было передано театру в 2014 году для обустройства гостиницы для приглашенных артистов, но до настоящего времени гостиница так и не открылась. В 2018 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) потребовал подготовить проектную документацию, и судился с Мариинским театром по вопросу реставрации здания. Тогда город одержал победу в суде. В 2023 году Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал театр разработать и согласовать в комитете проект ремонта и реставрации. Позже комитет подал повторный арбитражный иск в ноябре и снова выиграл дело в первой инстанции.

Проект реставрации был подготовлен и опубликован на сайте КГИОП. Согласно документу, во дворе здания планируется организовать атриум, а второй этаж будет отведен под Музей-квартиру Лермонтова. Суд определил срок выполнения работ — пять лет.

В этом доме в 1836–1837 годах жил М. Ю. Лермонтов. Считается, что именно здесь им было создано стихотворение "Смерть поэта".

Ранее мы сообщили о том, что новые сроки реставрации Конюшенного ведомства объявили в Петербурге.

Фото: citywalls.ru