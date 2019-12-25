Мероприятия Единого календаря событий-2025 опубликовали в Петербурге

Электронная версия календаря будет до конца декабря опубликована на портале Visit Petersburg в разделе "События".

Завершен прием заявок на включение мероприятий в Единый календарь событий Северной столицы на 2025 год, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Петербурга.

Среди них – EFEA, "Шум, масленица", "Поющие мосты", Книжные аллеи, "ТранспортФест", "ЗСД Фонтанка Фест", Ежегодный фестиваль мороженого, Фестиваль цветов, "Свеча памяти", "Алые паруса" и другие.

Электронная версия календаря будет до конца декабря опубликована на портале Visit Petersburg в разделе "События". В этом году мероприятия, организованные комитетом, получили награды на международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 2024.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV