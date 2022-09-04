Авторы открыток для "Новогодней почты" определены

Среди лауреатов – трое молодых художников из Петербурга.

В 2024 году главные мотивы детской графики на открытках – "Новогодний Петербург будущего" и "Петербург – мегаполис XXI века". Рисунки, которые лягут в основу открыток, были отобраны жюри "Петербургского дневника" после завершения конкурса.

Среди лауреатов – трое молодых художников из Петербурга. Олияи Давлятова, девятилетняя ученица школы №317 в Санкт-Петербурге. Её работа изображает город будущего, расположенный внутри знаменитого яйца Фаберже. Рисунок демонстрирует не только красоты города, но и его технологическое развитие, где традиции переплетаются с инновациями.

Девятилетняя Арина Захарова, ученица второго класса школы №403 в Пушкине. Арина увлекается творчеством, создавая произведения искусства своими руками. В своем рисунке она представила город, полный ярких красок и современных технологий, в котором обитают роботы. Семнадцатилетняя Карина Закирова нарисовала скоростной поезд и футуристические здания, символизирующие архитектуру "Лахтиного Центра" в ближайшем будущем.

В этом году в поддержку "Новогодней почты" присоединился футбольный клуб "Зенит". Тематическая открытка, посвященная столетнему юбилею команды, доступна для отправки во все уголки страны.

Проект поддержали хоккейный клуб СКА, Дворец творчества, сеть магазинов "ВкусВилл". Их праздничные открытки также можно получить и отправить в рамках проекта "Новогодняя почта".

Традиционная площадка "Новогодней почты" "Петербургского дневника" работает с 18 по 30 декабря. Найти "Новогоднюю почту" можно по декоративному пятиэтажному строению, украшенному гирляндами. Пространство украшают символами праздника – огромным апельсином и оленем. Чтобы посетители могли удобно заполнять открытки, возле пространства будут стоять скамьи и столы.

Кроме основного пространства, в этом году впервые появились филиалы "Новогодней почты" в культурных кварталах "Брусница", в музее истории и культуры им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в Историко-культурном комплексе имени Сергея Радомского-Шреднера, а также в лечебнице Святого Луки.

Фото: "Петербургский дневник"