Два заведения удостоены двух звезд, еще семь получили по одной.

Девять московских ресторанов стали обладателями первых звезд "Мишлен" в России. Вечером 14 октября состоялась торжественная церемония. Российская столица стала первым городом среди стран СНГ, в котором появились заведения, отмеченные звездами "Мишлен". По одной звезде получили семь ресторанов - Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. По две зведы вручены Artest-Chef"s Table и Twins Garden. В общей сложности в ресторанный гид попали 69 заведений.

Москва - это настоящее сокровище, каждый день талантливые шефы отдают дань кулинарному искусству и привносят нотки современности в традиции. Здесь столько потенциала. Глендаль Пулленек, международный директор гидов "Мишлен"

На мероприятии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал присуждение ресторанам звезд "Мишлен" моральной поддержкой для развития отрасли гостеприимства. По мнению чиновника, рестораны являются еще одной визитной карточкой города. Он напомнил, что ежегодно столица привлекает десятки миллионов туристов со всех регионов РФ.

Собянин: Москва входит в топ-5 самых освещенных городов мира.

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