Собянин: Москва входит в топ-5 самых освещенных городов мира

Мэр столицы РФ рассказал, что на свет город тратит столько же, как и 10 лет назад.

Сергей Собянин заявил о том, что Москва входит в топ-5 самых освещенных городов мира. Такое заявление чиновник сделал во время пленарного заседания на "Российской энергетической неделе". По данным мэра города, увеличение уличного освещения в 1,5 раза не потребовало от властей дополнительных затрат. На эту статью расходов чиновники тратят столько же, сколько и 10 лет назад.

В Москве в зимние месяцы, 4-5 месяцев, солнца практически не бывает, по количеству солнечных дней Москва, наверное, меньше, чем туманный Альбион. Конечно, очень важно, чтобы город был ярко освещенным. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник напомнил участникам мероприятия, что Москва находится перед важным вызовом, связанным с развитием транспорта, бизнес-индустрии, коммунального хозяйства. Собянин упомянул о том, что крупные мегаполисы конкурируют друг с другом за человеческие ресурсы, а не за число заводов и развитие металлургии, как это было еще 50 лет назад.

Объединённая судостроительная корпорация окончательно переехала из Москвы в Петербург.

Фото и видео: Международный форум РЭН