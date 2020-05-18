Объединённая судостроительная корпорация окончательно переехала из Москвы в Петербург

Перенести ОСК в Северную столицу хотели еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса процесс замедлился.

Головной офис Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) переехал из Москвы в Петербург. Гендиректор компании Алексей Рахманов доложит о завершении процедуры руководству страны 15 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Большая часть сотрудников корпорации работает в БЦ на 17-й линии Васильевского острова, а головной офис разместили в доме № 4 в переулке Антоненко. Оставшиеся сотрудники московского представительства еще работают в столице на Большой Татарской улице.

Перенести ОСК в Северную столицу хотели еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса процесс замедлился. Переезд холдинга потребовал около 1,5 млрд рублей. В Петербург переехали более 350 представителей компании, около 120 остались в Москве.

Фото: пресс-служба АО "Объединенная судостроительная корпорация"