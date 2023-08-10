Костин заявил, что ВТБ тесно работает с ОСК

Андрей Костин оценил идею по передаче ВТБ контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации.

ВТБ тесно работает с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), поэтому хорошо ее знает. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным в Кремле сделал руководитель кредитной организации Андрей Костин. Бизнесмен пояснил, что банк приложит все необходимые усилия для того, чтобы решать задачи ОСУ. Таким образом специалист прокомментировал предложение Москвы передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК. Он пояснил, что изначально такая инициатива стала неожиданностью.

Знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования. Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные. Андрей Костин, глава ВТБ

Путин обсудил с Костиным развитие системы расчетов в национальных валютах.

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