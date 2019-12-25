Петербург и ОСК договорились о строительстве Центра машиностроения и логистики

На строительство потребуется около 10 лет.

В Петербурге построят Центр машиностроения и логистики. Он будет принадлежать Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующее соглашение подписал губернатор Александр Беглов и гендиректор "ОСК" Алексей Рахманов. На встрече также присутствовал бывший губернатор города, а ныне председатель совета директоров организации Георгий Полтавченко.

В ближайшее время будет создано высокотехнологичное производство. Это "умные" инвестиции, полезные для города и для бюджета. Александр Беглов.

Стороны будут сотрудничать для создания инновационных и технологических разработок. Новый центр позволит наладить собственное производство комплектующих в условиях санкций, ускорить темпы выпуска изделий и оптимизировать доставку. Стоимость продукции должна снизиться.

Благодаря предприятию появится более 1500 рабочих мест. Проект собираются реализовать в течение 10 лет. Объем инвестиций составит не менее 20 млрд рублей.

Фото: администрация Петербурга