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Петербург и ОСК договорились о строительстве Центра машиностроения и логистики
Сегодня, 12:26
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Петербург и ОСК договорились о строительстве Центра машиностроения и логистики

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На строительство потребуется около 10 лет.

В Петербурге построят Центр машиностроения и логистики. Он будет принадлежать Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующее соглашение подписал губернатор Александр Беглов и гендиректор "ОСК" Алексей Рахманов. На встрече также присутствовал бывший губернатор города, а ныне председатель совета директоров организации Георгий Полтавченко. 

В ближайшее время будет создано высокотехнологичное производство. Это "умные" инвестиции, полезные для города и для бюджета.

Александр Беглов.

Стороны будут сотрудничать для создания инновационных и технологических разработок. Новый центр позволит наладить собственное производство комплектующих в условиях санкций, ускорить темпы выпуска изделий и оптимизировать доставку. Стоимость продукции должна снизиться. 

Благодаря предприятию появится более 1500 рабочих мест. Проект собираются реализовать в течение 10 лет. Объем инвестиций составит не менее 20 млрд рублей. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: импортозамещение, объединенная судостроительная корпорация, пмэф, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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