Путин одобрил предложение передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом он заявил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.
Глава государства напомнил, что подобное предложение поступило от правительства России. Он подчеркнул, что поддерживает эту идею. Также президент заявил, что есть вопросы, требующие особого внимания. К таковым относятся вопросы, связанные с расчетами и финансами компании
Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Костиным развитие системы расчетов в национальных валютах.
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