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Путин одобрил предложение передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК

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Глава государства напомнил, что подобное предложение поступило от правительства России.

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом он заявил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Глава государства напомнил, что подобное предложение поступило от правительства России. Он подчеркнул, что поддерживает эту идею. Также президент заявил, что есть вопросы, требующие особого внимания. К таковым относятся вопросы, связанные с расчетами и финансами компании

Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Костиным развитие системы расчетов в национальных валютах.

Видео: Одноклассники / Вести

Теги: акции, владимир путин, втб, объединенная судостроительная корпорация, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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